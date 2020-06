© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore di Bankitalia Visco prende la parola agli #StatiGenerali e striglia il governo. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "L'elevata incertezza non deve costituire una scusa per non agire. Esattamente quello che le opposizioni sostengono da tempo. Al Paese servono fatti concreti, non inutili sfilate", aggiunge.(Rin)