La sorella di Kim: Pyongyang prepara iniziative contro la Corea del Sud coinvolgendo l'Esercito

- La Corea del Nord sta preparando iniziative contro la Corea del Sud, coinvolgendo l’Esercito. Lo ha dichiarato Kim Yo-jong, vicedirettrice del dipartimento Fronte unito (incaricato delle relazioni col Sud) del Partito del lavoro di Corea nonché sorella del leader Kim Jong-un, secondo quanto riferito oggi dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”). “Sento che è giunto il momento di rompere sicuramente con le autorità sudcoreane. Prossimamente intraprenderemo la prossima azione”, si legge nella dichiarazione in cui il Sud viene definito come un nemico. “Esercitando il mio potere autorizzato dal Capo supremo, dal nostro Partito e dallo Stato, ho dato istruzioni alle divisioni del dipartimento incaricato degli affari con il nemico di svolgere con decisione la prossima azione”, continua il testo, accennando anche all’imminente soppressione dell’ufficio di cooperazione. “Il diritto di intraprendere la prossima azione contro il nemico sarà affidato allo stato maggiore del nostro Esercito”, ha aggiunto Kim Yo-jong.Le parole della sorella del leader fanno seguito a quelle di Jang Kum-chol, direttore del dipartimento Fronte unito, secondo il quale le relazioni intercoreane non sono sanabili. “La Casa Blu è del tutto fuori strada se pensa di calmare la rabbia del nostro popolo, che è eruttata come un vulcano, con una farsa di così alto livello”, ha dichiarato Jang, sempre su “Kcna”, in risposta alla posizione presa dalla presidenza sudcoreana per cercare di disinnescare la crisi diplomatica in corso tra i due paesi. L’episodio che l’ha scatenata è la campagna di volantinaggio e propaganda anti-regime intrapresa attraverso il confine da un’associazione privata sudcoreana, Fighters for a Free North Korea (Ffnk, Combattenti per una Corea del Nord libera). Secondo l’alto funzionario di Pyongyang la posizione della presidenza sudcoreana, che ha definito la diffusione dei volantini contro il Nord un atto contrario alle leggi, suona come una scusa, ma è difficile dissipare il sospetto che sia solo un espediente per superare la crisi.Inoltre, sempre oggi, Kwon Jong-gun, direttore generale del dipartimento degli Affari statunitensi del ministero degli Esteri della Corea del Nord, ha liquidato come “privi di senso” i discorsi della Corea del Sud sulla denuclearizzazione. Pyongyang ha annunciato il 9 giugno l’interruzione di tutti i canali di comunicazione ufficiali con Seul, sferrando un durissimo colpo all’impianto degli accordi intercoreani negoziati nel 2018, grazie a una serie di storici incontri tra i leader dei due paesi, Moon Jae-in e Kim Jong-un. Ieri il ministro degli Esteri della Corea del Nord, Ri Son-gwon, ha annunciato che il suo paese è pronto a prendere atto dello stallo dei negoziati sulla denuclearizzazione con gli Stati Uniti e a riprendere lo sviluppo di armi nucleari e missili balistici. (Res)