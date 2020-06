Coronavirus: in Lombardia aumenta la percentuale dei nuovi positivi, calano decessi e ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 210 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia, 2,2 rapporto con i tamponi 9.474 tamponi effettuati oggi. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione nel report quotidiano in cui viene comunicato che sono in calo i decessi, oggi 23 contro i 31 di ieri, così come sono diminuiti i dimessi: oggi 426, contro i 557 di ieri. Riprende il calo dei ricoveri in terapia intensiva, oggi - 1 dopo lo stop di ieri, mentre oggi sono diminuiti di 105 i ricoverati non in terapia intensiva, mentre ieri erano calati di 131. (Rem)