Molise: lunedì seduta monotematica del Consiglio regionale sul Centro Covid e sulla rete ospedaliera

- Una seduta monotematica del Consiglio regionale del Molise per discutere del Centro Covid e dell'organizzazione della rete ospedaliere in relazione alla gestione dell'emergenza coronavirus è stata convocata dal presidente Salvatore Micone per lunedì prossimo 15 giugno alle ore 9:00. L'Assemblea molisana nell'occasione si occuperà della discussione della mozioni a firma dei consiglieri Facciolla, Fanelli, Iorio, Calenda e Romagnuolo riguardante "Centro covid e centro malattie infettive interregionale ospedale di Larino" e la mozione a firma dei consiglieri Greco, De Chirico, Manzo, Fontana, Nola e Primiani relativa alle "Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera in Molise per emergenza covid-19". (Gru)