Roma, Fassina (SpR): Covid aggrava dramma casa

- "Innanzitutto, i nostri migliori auguri alla famiglia contagiata da covid-19 e agli altri residenti nel palazzo occupato a Garbatella". Lo dichiara in una nota Stefano Fassina consigliere di Sinistra per Roma. "La questione, ancora una volta diventata visibile soltanto di fronte a un’emergenza: il dramma della casa a Roma. Ci sono migliaia di persone che a Roma vivono per strada, altre migliaia sono costrette a vivere in occupazioni, mentre circa 13mila famiglie sono in lista di attesa per un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Di fronte a tale quadro -continua Fassina- è assordante il silenzio del sindaco Raggi sulle condizioni abitative delle famiglie contagiate a Garbatella e sono insopportabili le solite invocazioni della destra per gli sgomberi. Affrontare l’enorme carenza di case popolari era urgente già prima del covid-19, lo è diventato ancora di più nella fase in corso, sia per garantire standard adeguati di sicurezza sanitaria, sia per far fronte alle conseguenze economiche e sociali della pandemia: all’impossibilità di pagare l’affitto di mercato per l’aumento del numero di chi perde il lavoro o vive nella precarietà. Comune di Roma e Regione Lazio dovrebbero aprire un confronto con il Governo e la maggioranza parlamentare alla quale entrambi, sindaco Raggi e presidente Zingaretti, fanno riferimento, affinché si definisca e si finanzi un piano nazionale per l’edilizia residenziale pubblica. Un piano pluriennale, di investimenti, a consumo zero di suolo, per riqualificare immobili pubblici abbandonati, come ad esempio quello della Garbatella, per ristrutturare il patrimonio Erp, per utilizzare l’enorme numero di appartamenti vuoti. Sarebbe -conclude- un efficace volano di sviluppo sostenibile, oltre che si giustizia sociale". (Com)