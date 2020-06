© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto a ieri sono in leggera crescita i positivi in provincia di Milano (+97, ieri + 88), mentre diminuisce la crescita in città +38,ieri era + 56. È quanto emerge dai dati diffusi oggi da Regione Lombardia. Diminuiscono a Bergamo, + 22 contro i + 34 di ieri e Brescia, oggi h 21 ieri + 30 così come a Monza e Brianza che segna + 13 dopo il + 24 di ieri.(Rem)