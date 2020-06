Stati generali: Catalfo, necessario grande piano per formazione lavoratori e rafforzamento politiche attive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È appena terminata questa giornata di lavoro a Villa Pamphili. Una giornata importante, la prima di una serie che ci vedrà impegnati nel progettare il rilancio dell’Italia: con le massime cariche europee, presenti unitamente al governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ho voluto condividere alcuni dei progetti per riformare e modernizzare il mercato del lavoro che da lunedì esporrò nei dettagli alle parti sociali. Un processo che dovrà fondarsi su alcuni pilastri, fra i quali ci sono sicuramente un grande piano per la formazione dei lavoratori e il rafforzamento delle politiche attive. Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, secondo cui per troppi anni, nel nostro Paese gli investimenti in formazione sono stati inadeguati: è giunto il momento di invertire la rotta, non solo per fronteggiare gli effetti dell’emergenza Coronavirus, ma anche e soprattutto per disegnare un nuovo futuro per l'Italia. (segue) (Rin)