Stati generali: Catalfo, necessario grande piano per formazione lavoratori e rafforzamento politiche attive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Catalfo spiega che nel Decreto Rilancio, con il “Fondo nuove competenze”, abbiamo gettato le basi; adesso va messo in campo un progetto di più ampio respiro con l’obiettivo di accrescere le competenze dei lavoratori aumentando la competitività delle imprese. "Solo così potremo accompagnare le transizioni occupazionali, con particolare riguardo alle donne e ai giovani. Fondamentale sarà poi l’introduzione di misure per tutelare il potere d’acquisto e il reddito dei lavoratori, soprattutto quelli poveri, i cosiddetti working poors. In questo senso, mi fa piacere che il Commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, si sia detto a favore di una proposta che porto avanti da anni, cioè quella del salario minimo orario", dichiara ancora Catalfo che afferma: "Come ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali continuerò ad operare affinché, nel delicato momento che stiamo attraversando, nessun lavoratore e più in generale nessun cittadino resti privo di protezione sociale". (Rin)