- Un barcone con a bordo oltre 30 migranti si è capovolto al largo delle coste della Libia, in prossimità di Zawiya, a ovest della capitale libica Tripoli. Lo riporta l’organizzazione non governativa Alarm Phone, secondo cui i morti sono almeno 15, mentre i sopravvissuti riportati in Libia sono 17.(Res)