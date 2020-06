Ostia: Bodoni (Lega) spiagge in sofferenza per scarsi servizi e poca organizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davide Bordoni, consigliere capitolino della Lega, sostiene che l'estate ad Ostia sia un disastro, "un incubo 5 stelle -dice-. Oltre a rifiuti e sporcizia torna anche il pericolo siringhe. La stagione estiva è appena iniziata, tra le difficoltà del distanziamento sociale e degli arrivi contingentati, ma le spiagge del litorale romano sono già in sofferenza con scarsi servizi e poca organizzazione. Una situazione -dice Bordoni- di per sé precaria che dal 1 luglio, con la chiusura del lungomare, rischia di peggiorare". Attraverso la pubblicazione di un post sul rinvenimento dell'ago di una siringa "si è appreso del ferimento di un bambino nei pressi di piazza Gasparri. Un episodio in via d'accertamento ma, da quando hanno rimosso i chioschi, non c'è più nessuno che pulisce e questo è sotto gli occhi di tutti esattamente come lo sono certi assembramenti di roulotte di nomadi che cercano di accamparsi intorno a Piazza Sirio e sul lungomare in generale. Solleciteremo tutte le opportune verifiche -dice Bordoni-, l'improvvisazione e l'impreparazione di un Municipio che finge di non vedere non permettono di ottenere risposte decenti ma fatti del genere destano preoccupazione anche perché denotano la totale assenza di controllo del territorio". (Com)