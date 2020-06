Nepal: sparatoria alla frontiera con l’India, polizia rilascia indiano fermato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza di polizia armata (Apf) del Nepal ha consegnato il corpo del cittadino indiano ucciso ieri al confine con l’India, al posto di frontiera di Nayanapur nel distretto di Sarlahi, e ha liberato il cittadino indiano fermato, Lagan Yadav, 45 anni. Secondo il soprintendente dell’Apf Gangaram Shrestha, all’origine della sparatoria, in territorio nepalese, ci sarebbe stato il tentativo di quattro indiani di varcare la frontiera, respinto dagli agenti nepalesi; ai quattro si sarebbe unito un folto gruppo di persone per protestare e la polizia si sarebbe trovata in minoranza numerica in una situazione di tensione. Insieme alla vittima Dikesh Kumar, sono state colpite altre due persone, Umesh Ram e Uday Thakur, rimaste ferite. Il Nepal, che condivide un confine aperto di 1.850 chilometri con l’India, ha chiuso le frontiere internazionali il 22 marzo nell’ambito delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus. Tra i due paesi si è recentemente riaccesa una vecchia disputa territoriale. Proprio oggi La Camera dei rappresentanti del Nepal, la camera bassa del parlamento federale, ha approvato oggi la Camera dei rappresentanti del Nepal ha approvato un emendamento costituzionale riguardante l’aggiornamento della carta politica del paese, alla quale sono stati aggiunti i territori contesi di Limpiyadhura, Lipulek e Kalapani.(Inn)