Croazia: leader partito Most presenta liste candidati alle parlamentari del 5 luglio

- Il leader del partito conservatore croato Most (Il Ponte), Bozo Petrov, ha presentato oggi i candidati per le elezioni parlamentari del 5 luglio. Come riferisce l'agenzia di stampa "Hina", Petrov ha affermato che queste figure "lottano per una Croazia diversa da quella offerta da coloro che hanno gestito il paese negli ultimi 30 anni". "Combatteremo per una Croazia in cui tutti hanno diritto a una vita dignitosa e abbiano pari diritti perché nessuno dovrebbe essere più uguale degli altri", ha dichiarato Petrov, che guiderà la lista del partito nel collegio elettorale 10 che copre una parte meridionale della Regione spalatino-dalmata e l'intera contea di Dubrovnik-Neretva. Petrov ha affermato che il numero di seggi ottenuti non è importante quanto la qualità e l'integrità delle persone che entrano in Parlamento, aggiungendo che i deputati dovrebbero sempre tenere a mente le persone che sono state elette a rappresentare. "Molti di loro, come abbiamo visto negli ultimi 30 anni, lo dimenticano e perdono il loro orientamento", ha osservato il leader di Most. Petrov ha dichiarato che gli elenchi dei candidati saranno presentati alla Commissione elettorale nella giornata di martedì. (Zac)