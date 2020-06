Stati generali: Bonetti, lavoro femminile ed educazione assi strategici per ripartenza Italia ed Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli interventi dei rappresentanti delle istituzioni europee oggi agli Stati Generali il tema demografico, il lavoro femminile e l’educazione per le nuove generazioni sono tra gli assi strategici della ripartenza per l’Italia e l’Europa. Lo scrive su Twitter il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, secondo cui sono i pilastri del Family Act e sono contenta che questi temi siano emersi come priorità già in questa prima giornata di confronto internazionale. "Puntare e investire sul lavoro delle donne, sul digitale, sulle Stem e l’imprenditoria femminile in questa fase è cruciale, così come lo è la formazione dei giovani. E’ una scelta che ci farà fare passi significativi in avanti, con il coraggio e la tenacia di cogliere le sfide che questo tempo inedito ci offre come opportunità per crescere", aggiunge. (Rin)