Iran: Teheran chiede a Francia di decriptare scatole nere volo Ukraine International Airlines

- L'Iran ha chiesto alla Francia di decriptare le scatole nere del volo 752 della Ukraine International Airlines (Uia) abbattuto poco dopo il decollo dall’aeroporto imam Khomeini di Teheran lo scorso 8 gennaio da un missile lanciato per errore dalle forze di sicurezza iraniane. Secondo quanto riferisce la stampa iraniana, l'inviato all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (Icao) di Montreal ha dichiarato che la Repubblica islamica ha richiesto l'aiuto dell'agenzia francese Bea per gli incidenti aerei per scaricare e leggere i dati sul registratore di volo. L'Iran ha ammesso di aver abbattuto per errore il Boeing 737 diretto a Kiev l'8 gennaio, uccidendo 176 persone, tra cui diversi cittadini canadesi. (segue) (Res)