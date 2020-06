Iran: Teheran chiede a Francia di decriptare scatole nere volo Ukraine International Airlines (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disastro è avvenuto mentre le difese dell'Iran erano in allerta in caso di una ritorsione degli Stati Uniti dopo gli attacchi lanciati dall’Iran contro le basi irachene che ospitavano le truppe statunitensi in risposta all'assassinio del generale iraniano Qasem Soleimani del 3 gennaio in raid Usa sull’aeroporto di Baghdad. Secondo diversi osservatori, le scatole nere conterrebbero le informazioni sugli ultimi momenti dell’aero prima di essere colpito dal missili terra-aria. Per mesi, il Canada ha invitato l'Iran, che non ha le capacità tecniche per estrarre i dati dalle scatole nere, di consegnare i dispositivi all'Ucraina o alla Francia per l'analisi. L'agenzia di stampa ufficiale iraniana “Irna” ha ribadito all'inizio di giugno che le autorità erano disposte a farlo, avvertendo tuttavia che i dispositivi erano gravemente danneggiati. (Res)