Economia: Visco, ritardi produttività non sono colmati da politiche monetarie e di bilancio espansive

- I ritardi di produttività accumulati non possono essere colmati con politiche monetarie e di bilancio espansive: queste sono, infatti, misure di stabilizzazione macroeconomica fondamentali per conseguire livelli adeguati di domanda aggregata, favorire la piena occupazione e mantenere la stabilità dei prezzi, ma non possono di per sé innalzare la dinamica della produttività nel lungo periodo. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nella prima giornata degli "Stati generali dell'Economia". "I provvedimenti a supporto delle famiglie e delle imprese sono stati cruciali in questa fase di emergenza per lenire i costi economici e sociali della crisi; lo saranno anche in futuro per sostenere la domanda e attenuare così gli effetti della transizione, contrastando il disagio sociale e l’allargarsi della disuguaglianza", aggiunge il governatore. "Ma è fondamentale, adesso, stabilire il percorso di riforma più adatto per innalzare il potenziale di crescita, raccogliendo il maggior consenso possibile attorno a esso, nella consapevolezza che, spesso, i costi dei cambiamenti strutturali sono immediati, mentre i benefici maturano gradualmente, con tempi anche non brevi", dichiara infine Visco. (Rin)