Coronavirus: Ammon (Ecdc), ci sarà seconda ondata ma difficile prevederne la portata

- Il coronavirus non sta perdendo forza ma il calo dei morti e dei contagiati è "solo ed esclusivamente una conseguenza delle misure di contenimento che sono state adottate per contenere l'epidemia". Lo ha affermato l'epidemiologa tedesca, Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc), in un'intervista al quotidiano spagnolo "El Mundo". Secondo la direttrice del Ecdc, finora solo una piccola percentuale della popolazione è stata contagiata dal virus e pertanto si aspetta un nuovo aumento dei casi, la cui portata "dipenderà da come si comporterà la gente adesso", avvertendo che è "assolutamente necessario" il rispetto di tutte le norme di sicurezza che non possono essere sottovalutate nonostante il progressivo allentamento delle misure restrittive. A tal proposito, Ammon ha evidenziato che i diversi paesi devono disporre di un sistema per testare la popolazione e di un sistema di tracciamento in modo tale da "rilevare tempestivamente se c'è un aumento dei casi" per poter agire tempestivamente ed in tal modo "forse garantire che il numero di vittime non sia troppo elevato". (segue) (Spm)