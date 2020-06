Coronavirus: Ammon (Ecdc), ci sarà seconda ondata ma difficile prevederne la portata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria nella battaglia contro il coronavirus, dunque, è ancora lontana dall'essere vinta e fino a quando non sarà scoperto un vaccino efficace l'unica strada percorribile è "costringere le persone a stare lontane l'una dall'altra". Il 18 febbraio, si tenne una riunione di diversi esperti presso l'Ecdc e l'impressione era stata "che si sarebbe potuto ancora controllare agendo rapidamente e indivuduando le persone con cui qualcuno era stato in contatto" in quanto la maggior parte dei casi dei contagiati proveniva da persone che erano state recentemente in Asia. Il merito all'autorizzazione della manifestazione dell'8 marzo a Madrid, la direttrice del Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie ha affermato che "gli eventi di massa hanno certamente contribuito alla diffusione del virus", ma ha aggiunto che è difficile stabilire cosa si sapeva o non si sapeva esattamente perché la situazione di "allora" non era come "come quella di adesso". Andrea Ammon ha ammesso che all'inizio il coordinamento tra i diversi paesi nella gestione della pandemia non è stato buono "come avrebbe dovuto essere", ma ora c'è la consapevolezza che le misure di contenimento "devono essere adottate in modo coordinato". (Spm)