Fase 2: Visco, indirizzare risorse in Pa, innovazione e salvaguardia patrimonio naturale (2)

- La seconda area è quella dell’innovazione. "Le misure per favorirla possono essere declinate lungo tre principali direttrici. In primo luogo lo sviluppo delle infrastrutture e dei settori ad alto contenuto innovativo. La rete fissa a banda larga ultraveloce, ad esempio, raggiunge ancora meno di un quarto delle famiglie italiane, contro il 60 per cento della media europea, e con una penalizzazione particolarmente accentuata nel Mezzogiorno", afferma Visco, secondo cui in secondo luogo va migliorata la qualità del capitale umano, affrontando i problemi di fondo della scuola e dell’università: siamo al penultimo posto nell’Unione europea per quota di giovani tra i 25 e i 34 anni con un titolo di studio terziario, al primo per incidenza di giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. Il governatore afferma inoltre che bisogna puntare sull’elevata qualità della ricerca italiana. "Lo Stato investe oggi nelle università circa 8 miliardi, la metà in rapporto al Pil rispetto a quanto fanno i paesi a noi più vicini. Lo spostamento anche solo di una frazione modesta del bilancio pubblico produrrebbe un deciso miglioramento per lo sviluppo dei giovani ricercatori e per favorire l’innovazione", sottolinea Visco. (segue) (Rin)