Città metropolitana Roma: Palozzi (Cambiamo), Raggi riapra strada Padiglione Acciarella

- "Il sindaco della Città Metropolitana, Virginia Raggi, trovi i fondi per riqualificare e riaprire la strada provinciale Padiglione-Acciarella, asse di viabilità molto importante per i territori di Anzio e Nettuno". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. "Oggi alcuni cittadini si sono ritrovati in protesta per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'annosa vicenda e per sollecitare Palazzo Valentini a rimettere in sicurezza l'arteria in tempi rapidi e concreti. Richieste sacrosante e giuste visto e considerato che la Padiglione-Acciarella ha presentato nel corso del tempo una serie importante di criticità infrastrutturali, ad oggi evidentemente irrisolte. E la sua temporanea interdizione starebbe causando problemi al comparto turistico e produttivo della zona. Per questa ragione, reputiamo improcrastinabile e necessario che Palazzo Valentini esca dal torpore istituzionale e intervenga con immediatezza e tempestività al fine di riaprire la strada alla circolazione". ​ (Com)