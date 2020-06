Iran: coronavirus, Rohani minaccia ripristino restrizioni se non verranno osservate norme sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ripristinerà le restrizioni per arginare la pandemia di coronavirus se le norme sanitarie non saranno osservate. Lo ha dichiarato il presidente iraniano, Hassan Rohani, in un discorso televisivo. Dopo aver gradualmente allentato il blocco da metà aprile, l'Iran ha visto un brusco aumento dei contagi nelle ultime settimane, ha sottolineato il presidente iraniano, ricordando che il rispetto dei protocolli sanitari era pari all'80 per cento per cento un mese fa, mentre ora è sceso al 20 per cento. In particolare, Rohani ha puntato il dito con le persone che si sono messe in viaggio in queste settimane dalle provincie con alto numero di contagi a zone del paese che finora non avevano riscontrato alte percentuali di contagi. Nelle ultime 24 ore, il ministero della Sanita iraniano ha registrato 2.410 nuovi casi e 71 morti, portando il totale a 184.955 contagi dall’inizio della pandemia a metà febbraio e 8.730 decessi. Rohani ha espresso preoccupazione per le preghiere di massa nel santuario dell'Imam Reza, aperto di recente, il più grande complesso religioso musulmano sciita dell'Iran nel nord-est del paese. "Se non ci sarà cooperazione dovremo reintrodurre le restrizioni", ha affermato il presidente, aggiungendo che è strettamente necessaria l'adesione di tutti i cittadini ai protocolli sanitari "per mantenere aperte le imprese". A metà marzo, nel pieno della pandemia, le autorità iraniane hanno dovuto affrontare una dura resistenza da parte dei religiosi conservatori contrari alla chiusura dei santuari sciiti. La chiusura ha provocato dimostrazioni con folle che hanno preso d'assalto i santuari dell'Imam Reza a Mashhad e Fatemeh Massoumeh a Qom, principale focolaio di coronavirus nel paese. (Res)