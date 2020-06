Coronavirus: Lega, a Garbatella intervengano Sindaco e Prefetto di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'esprimere l'augurio di pronta guarigione al bambino e alle altre 11 persone risultate contagiate dal Coronavirus all'interno dell'edificio occupato di Piazza Attilio Pecile a Garbatella "non possiamo esimerci -dicono in una nota Simona Baldassarre, europarlamentare della Lega e di Simone Foglio e Andrea Baccarelli consiglieri della Lega in Municipio VIII- dal chiedere l'intervento immediato del sindaco Raggi e del Prefetto di Roma affinché garantiscano la sicurezza nello stabile e nel quartiere. Roma non può avere zone franche come queste, dove albergano illegalità e insicurezza, sociale e sanitaria. Focolai come questi possono mettere a rischio, in poche ore, la salute di tantissimi concittadini. Per quanto ci riguarda, continueremo, come sempre fatto, a stare vicini ai residenti e ai commercianti preoccupati dalle notizie emerse nelle ultime ore. Un sentito ringraziamento -conclude la nota- va alle forze dell'ordine, alla polizia locale e agli operatori sanitari che stanno gestendo le fasi emergenziali". (Com)