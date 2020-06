Frosinone: Comune, attesa in città per il Frecciarossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale l'attesa per il viaggio inaugurale Frecciarossa Milano Centrale - Napoli Centrale che, domenica 14 giugno, alle 17.41, sancirà l'esordio della fermata, al binario 1, dell'Alta velocità alla stazione di Frosinone. "Continuano ad arrivare, intanto -si legge in una nota del comune di Frosinone- , le richieste di adesione al Consorzio Frosinone Alta Velocità, ideato dal sindaco Nicola Ottaviani, che si prefigge di mettere insieme imprese, categorie datoriali e dei lavoratori, associazioni, enti accademici e di alta formazione, universitaria ed artistica, ordini professionali, operatori del sistema bancario e immobiliare ed altri stakeholder, per attuare quegli investimenti di marketing e creare una piattaforma pubblicitaria ben strutturata direttamente sulla Capitale, a seguito della prima fermata in città dei treni superveloci. Il nostro territorio avrà davanti una nuova grande domanda, proveniente dall'area romana, di cultura, infrastrutture, immobili a prezzi competitivi ed enogastronomia, che sarà possibile soddisfare in appena 40 minuti, comodamente seduti, in treno". (Com)