Decreto rilancio: Gelmini, sindaci abbandonati da governo, destinare 8,2 miliardi a enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli sforzi fatti finora dai Comuni sono sotto gli occhi di tutti e non possiamo tollerare che vengano lasciati soli di fronte alla crisi economica e alla disperazione dei cittadini. Il governo destini loro 8,2 miliardi di euro come proposto da forza italia”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, partecipando a una VideoCall con alcuni sindaci della Città Metropolitana di Milano. (Com)