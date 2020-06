Libia: presidente parlamento Tobruk giunto in visita in Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguila Saleh, è giunto oggi pomeriggio in Algeria per discutere con le autorità algerine in merito alla crisi libica. Lo riferisce l’emittente "Sky News Arabia”. Saleh è stato ricevuto dal presidente dell’Assemblea del popolo algerino, Slimane Chenine, e dal ministro degli Esteri, Sabri Boukadoum. La visita arriva pochi giorni dopo che il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha dichiarato che il suo paese mantiene una posizione neutrale nella crisi in Libia. "Non abbiamo ambizioni espansionistiche o economiche in Libia, tutto ciò che vogliamo è fermare i combattimenti", ha detto Tebboune. "Le nostre decisioni erano state annunciate alla conferenza di Berlino. Tuttavia, molti paesi hanno violato le risoluzioni trasferendo armi in Libia e seminando discordia tra la popolazione libica”, ha aggiunto Tebboune.(Ala)