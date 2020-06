Stati generali: Provenzano, attuare con urgenza piano di rilancio al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sud non è solo un capitolo del Piano di rilancio, ma il luogo in cui attuarlo con più urgenza e determinazione. Così il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, intervenendo a Villa Pamphilj dopo l'intervento del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. "Accanto all’aumento degli investimenti pubblici, per garantire scuola, salute, infrastrutture e digitale, come previsto nel Piano Sud 2030, oggi è ancor più necessario accelerare e potenziare gli effetti degli investimenti con una fiscalità di vantaggio e un incentivo all’occupazione femminile", aggiunge. (Rin)