India-Tanzania: Modi e Magufuli esaminano relazioni bilaterali, soddisfazione per progressi

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto ieri un colloquio telefonico col presidente della Tanzania, John Pombe Joseph Magufuli, con cui ha analizzato lo stato delle relazioni bilaterali. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. I due leader hanno espresso soddisfazione per la crescita della partnership di sviluppo, dei legami nell’istruzione e del flusso dei commerci e degli investimenti, e hanno scambiato opinioni su come rafforzare le tendenze positive. Modi ha ricordato con piacere la sua visita a Dar es Salaam del 2016 e sottolineato l’importanza attribuita al rapporto col paese africano, ribadendo l’impegno a sostenerlo nello sviluppo; ha ringraziato per l’assistenza ricevuta per l’evacuazione dei cittadini indiani e ha infine rivolto al capo di Stato gli auguri per le prossime elezioni. (Inn)