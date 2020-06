Coronavirus: Conte, Italia in prima linea per l’approvvigionamento di un vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è stato il primo paese in Europa a conoscere da vicino questo virus e oggi le è stata riconosciuta di aver fornito una risposta adeguata: con l’accordo siglato dal ministro della Salute Roberto Speranza, adesso siamo in prima linea anche per l’approvvigionamento di un vaccino contro il Covid-19. Lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte. In precedenza Speranza ha annunciato di aver sottoscritto, insieme ai ministri della Salute di Germania, Francia e Olanda, dopo aver lanciato nei giorni scorsi l'alleanza per il vaccino, un contratto con AstraZeneca per l'approvvigionamento fino a 400 milioni di dosi di vaccino da destinare a tutta la popolazione europea. Secondo il ministro già in autunno arriveranno le prime dosi. "Il vaccino è l'unica soluzione. Questo vaccino è il candidato più promettente, nasce dagli studi dell'Università di Oxford e coinvolgerà nella fase di sviluppo e produzione anche importanti realtà italiane di Pomezia e Anagni", aggiunge Speranza. (Rin)