Austria: governo studia misure economiche per sostegno a disoccupati e famiglie

- Il governo austriaco intende dare sostegno alle persone senza lavoro e alle famiglie con figli a carico tramite una serie di stanziamenti una tantum, per venire incontro alle conseguenze economiche del coronavirus. Lo hanno reso noto oggi il cancelliere austriaco Sebastian Kurz e il leader del partito dei Verdi, Werner Kogler, in un’intervista all’emittente radiofonica “Orf”. Le misure che dovrebbero venire approvate nel corso di una riunione del consiglio dei ministri che si terrà la prossima settimana includono il pagamento di 450 euro ai disoccupati e di 360 euro alle famiglie per ogni figlio sotto i 18 anni. L’esecutivo austriaco intende inoltre tagliare l’aliquota fiscale dal 25 al 20 per cento, con questi cambiamenti che verranno calcolati retroattivamente dall’inizio del 2020. (Geb)