Coronavirus: focolaio San Raffaele Pisana raggiunge 104 casi positivi e 5 morti

- Il focolaio dell'Irccs San Raffaele Pisana di Roma ha raggiunto, ad oggi, un totale di 104 casi positivi e 5 morti. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Oggi registriamo un dato di 16 casi positivi nel Lazio, di cui 5 riferibili al focolaio del San Raffaele Pisana di Roma e di questi 2 sono tecnici del centro Rai di Saxa Rubra che sono contatti dei contatti del caso indice: un paziente del San Raffaele Pisana - spiega l'assessore D'Amato -. A Saxa Rubra è in corso l'indagine epidemiologica e i tamponi. L'indagine epidemiologica sul cluster San Raffaele Pisana viene eseguita a ritroso a partire dal primo di maggio e la Asl Roma 3 sta chiamando i pazienti dimessi dalla struttura presso i drive-in (aperti anche domani) per effettuare i test sierologici - precisa l'assessore -. Oltre al numero Verde 800.118.800 la Asl Roma 3 ha messo a disposizione il numero 333.6106975 per i pazienti dimessi dal primo di maggio e loro contatti stretti per avere tutte le informazioni necessarie. Il focolaio è sotto controllo e sembra rallentare: sono in corso le operazioni per trasferire 64 pazienti dai reparti di medicina e riabilitazione cardiologica e respiratoria presso strutture ospedaliere. Cluster chiuso anche a Montopoli, in provincia di Rieti, dove sono tutti negativi i tamponi eseguiti nell'ambito dell'indagine epidemiologica riferibile all'Irccs San Raffaele Pisana ed è stato comunicato al sindaco", conclude D'Amato. (Rer)