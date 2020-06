India-Laos: colloquio telefonico tra primi ministri su coronavirus e programmi di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto ieri un colloquio telefonico con l’omologo del Laos, Thongloun Sisoulith, incentrato sulla pandemia di coronavirus. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi. Il premier indiano si è complimentato con quello laotiano per il contenimento dell’epidemia (i casi registrati sono 19). Entrambi hanno sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale e della condivisione delle pratiche virtuose. Il leader di Vientiane ha ringraziato l’interlocutore per l’assistenza indiana nei programmi di sviluppo; il capo del governo dell’India ha espresso soddisfazione per il coinvolgimento nel restauro del sito archeologico di Vat Phou, riconosciuto come patrimonio dell’umanità dall’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. (Inn)