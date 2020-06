Ue: Lagarde, fondo ripresa pienamente utile solo se si fanno riforme necessarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo per la ripresa europea raggiungerà il suo pieno potenziale solo se i paesi porteranno avanti le riforme necessarie. Lo ha detto agli Stati generali la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde. "La proposta del fondo di risanamento della Commissione è chiaramente un elemento chiave per raggiungere questo obiettivo. Ma non ci si può aspettare che il livello europeo ci riesca da solo. Fondamentalmente, il fondo di recupero raggiungerà il suo pieno potenziale solo se sarà saldamente radicato nelle riforme strutturali concepite e attuate a livello nazionale", ha detto, spiegando che si avrà un risultato maggiore "per ogni euro speso se i paesi conducono le riforme strutturali di cui hanno bisogno allo stesso tempo". Lagarde ha spiegato che, secondo la ricerca della Bce, "nel caso di uno shock comune che colpisce tutti i paesi dell'area dell'euro, del tipo che abbiamo appena visto, quelli con strutture economiche meno efficienti possono in media soffrire fino al doppio della perdita di produzione di un paese che è alla frontiera dei parametri istituzionali". (segue) (Res)