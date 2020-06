Ue: Lagarde, fondo ripresa pienamente utile solo se si fanno riforme necessarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente ha aggiunto che "le raccomandazioni specifiche per paese identificano ulteriori riforme utili. Nel caso dell'Italia, capisco che queste raccomandazioni richiedono, tra l'altro, investimenti in infrastrutture digitali per l'istruzione e la formazione, la promozione della produzione di energia rinnovabile, lo sviluppo di modelli di e-business e la modernizzazione della pubblica amministrazione. Tali riforme sono indispensabili per capitalizzare questo momento. Pertanto, in quanto responsabili delle politiche, vi incoraggio a non lasciare che la crisi vada sprecata. La mia istituzione, la Bce, farà la sua parte nel suo mandato. Ma spetta a voi dimostrare ai cittadini che le nostre società emergeranno da questa trasformazione più forte e più verde. Se avremo successo collettivamente, l'incertezza inizierà a trasformarsi in fiducia e quindi potrà iniziare una vera ripresa", ha concluso Lagarde. (Res)