Stati generali: Gelmini (FI), serviva kermesse per sapere che Italia ha bisogno di riforme

- Ma c’era proprio bisogno di organizzare questi Stati Generali per sentirsi dire dai vertici europei che l’Italia ha bisogno di una riforma fiscale, di una riforma della giustizia, di un ambiente più favorevole alle imprese, di una pubblica amministrazione efficiente, di più opportunità occupazionali per donne e giovani? Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Serviva davvero coinvolgere Von der Leyen, Lagarde, Sassoli e Gentiloni per avere ripetute, ancora una volta, queste ovvietà? Conosciamo da anni pregi e difetti del nostro Paese, e sappiamo che le riforme strutturali sono ormai improrogabili. Il governo, invece di perdere tempo con fastose kermesse, dovrebbe dialogare con il Parlamento e fare proposte concrete. Il premier Conte e i suoi ministri, invece, preferiscono dieci giorni di photo opportunity piuttosto che affrontare a viso aperto i tanti nodi ancora irrisolti”, aggiunge.(Rin)