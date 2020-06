Lavoro: Catalfo, oltre 300 mila famiglie hanno usufruito del bonus babysitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi oltre 300 mila famiglie hanno usufruito del bonus babysitter. Lo scrive su Twitter il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. "Con questa misura straordinaria, introdotta con il Decreto Cura Italia, abbiamo garantito un sostegno concreto a migliaia di genitori, aiutandoli a rialzarsi in un periodo difficile", aggiunge Catalfo. "Non solo. Con il Decreto Rilancio abbiamo fornito la possibilità alle famiglie di utilizzare il bonus anche per i servizi per l’infanzia e per pagare l’iscrizione ai centri estivi. È possibile richiederlo collegandosi direttamente al sito dell'Inps. (Rin)