India: coronavirus, superati 300 mila casi (2)

- In dieci giorni il paese è passato da 200 mila a 300 casi. La preoccupazione si concentra sul recente aumento a Nuova Delhi. Domani il ministro dell’Interno, Amit Shah, e il ministro della Sanità, Harsh Vardhan, incontreranno il capo del governo del Territorio della capitale, Arvind Kejriwal, e il governatore Anil Baijal. All’incontro sarà presente anche il direttore dell’All India Institute of Medical Sciences (Aiims), Randeep Guleria. Il primo ministro, Narendra Modi, si confronterà con i capi di governo statali il 16 e 16 giugno. Nuova Delhi, come il Maharashtra, dove è stata superata quota centomila, e il Tamil Nadu, il secondo Stato più colpito, comunque, per il momento escludono nuovi lockdown. Il direttore generale del Consiglio indiano per la ricerca medica (Imrc), Balram Bhargava, ha dichiarato, in base alla prima campagna di sierologici, che non c’è trasmissione di comunità. Dai test, effettuati in 83 distretti del paese (su 739), è emerso che meno dell’uno per cento della popolazione, lo 0,73 per cento, è risultato esposto al virus. Tuttavia, la sua affermazione è stata contestata da altri esperti, come M. C. Mishra, ex direttore dell’Aiims, e Vikas Bajpai, docente del Centro di medicina sociale e salute pubblica della Jawaharlal Nehru University. (segue) (Inn)