Libia: vicepremier governo non riconosciuto Al Badri chiede sostegno a Israele

- Il vicepremier del governo non riconosciuto con sede nella Cirenaica che appoggia l’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, Abdul Salam al Badri, ha chiesto a Israele il sostegno nella guerra contro il Governo di accordo nazionale (Gna). In un’intervista rilasciata al quotidiano israeliano “Makor Rishon”, Al Badri ha dichiarato: “Non siamo mai stati e non saremo mai nemici, e speriamo che ci sosterrete”. Parlando della situazione in Libia, Al Badri ha invitato Israele a unirsi all’iniziativa di Egitto, Emirati, Grecia, Francia e Cipro sul bacino del Mediterraneo per contrastare l’accordo sottoscritto nel novembre dello scorso anno a Istanbul dal premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, e dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, per la delimitazione dei confini marittimi. "Erdogan non è solo pazzo. È al servizio del Qatar e ha reclutato migliaia di jihadisti siriani con lo scopo di prendere il controllo dei ricchi giacimenti petroliferi della Libia", ha dichiarato Al Badri al quotidiano israeliano. Nelle scorse settimane le forze del Gna, sostenute dalla Turchia, sono riuscite a respingere l’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Haftar dalla capitale Tripoli, riconquistando città strategiche come Tarhouna e avviando le operazioni per prendere il controllo di Sirte. (segue) (Res)