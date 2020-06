Libia: vicepremier governo non riconosciuto Al Badri chiede sostegno a Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’intervista al quotidiano israeliano, Al Badri riconosce la nuova situazione. “Tatticamente hanno dovuto ritirarsi, una mossa che ha salvato molte vite”, ha osservato il vicepremier del governo ad interim non riconosciuto, osservando che “l'assedio di Tripoli è stato un errore”. Facendo riferimento alla Cirenaica, Al Badri ha ricordato che nel corso della Storia la regione ha accolto tutte le religioni. “Abbiamo una lunga storia di contatti con Israele e la comunità ebraica. Vogliamo una nuova mappa che tenga conto degli interessi della Libia a fianco dei paesi della regione e chiediamo la partenza di tutti gli stranieri dalla Libia”, ha aggiunto. Israele e la Libia non hanno relazioni diplomatiche e il governo israeliano ha evitato qualsiasi interferenza nella guerra civile. Tuttavia, come osserva il quotidiano “Jerusalem Post”, Israele appoggia, almeno in linea di principio le forze della Cireanica, insieme a Egitto ed Emirati Arabi Uniti. Come sottolinea la stampa israeliana nel corso degli anni ci sono state diverse segnalazioni di addestramenti da parte delle forze di Haftar negli scontri urbani e anche di forniture di alcuni sistemi d’arma. Lo scorso dicembre 2019, Abd al Hadi al Hajj, ministro degli Esteri del governo ad interim non riconosciuto, ha dichiarato al quotidiano israeliano “Maariv”, pubblicazione dello stesso gruppo del “Jerusalem Post”, di sperare che la Libia possa stabilire normali relazioni con Israele in caso di una risoluzione della questione palestinese. (Res)