Milano: Osnato (Fd'I), razzista il Comune che lascia gli immigrati sotto i ponti

- "Mentre Arci, Sentinelli e sinistra varia vogliono abbattere statue nel nome di un afroamericano ucciso negli Stati Uniti, il Comune di Milano abbandona gli immigrati africani a dormire sotto i ponti". Lo dichiara in una nota Marco Osnato, parlamentare di Fratelli d'Italia. "Ci sono tante forme di razzismo e una di queste è l'indifferenza verso i disagi cui sono costretti quelli che la sinistra stessa invita a venire in Italia promettendogli una vita migliore", continua Osnato, inviando immagini di stranieri accampati nel parco Martesana, che sono - sostiene - "la plastica rappresentazione della vita migliore che la giunta Sala riserva a chi arriva nella nostra città. La cosa vergognosa è che, probabilmente, molti di loro di giorno vengono portati alle manifestazioni contro gli esponenti del centrodestra poi, la sera a discapito della loro dignità e della salute e sicurezza dei milanesi, vengono abbandonati a dormire all'addiaccio lungo una pista ciclabile". "Come accade ogni anno quando si avvicina l'estate – spiega Otello Ruggeri, presidente del circolo Nord-Est Milano di Fratelli d'Italia – cominciano ad arrivare segnalazioni di cittadini che vedono nascere piccoli accampamenti di immigrati lungo la pista ciclabile della Martesana. Dei vigili che la percorrevano solerti per mandare a casa i cittadini durante il loockdown, ora che servirebbero, non ce n'è più traccia e sappiamo già che dal Comune verranno solo interventi estemporanei, ma nessuna soluzione concreta a lungo termine". "Non resta altro da fare che aspettare l'inverno, quando questa povera gente abbandonata dalle istituzioni, andrà a cercare riparo in luoghi coperti allontanandosi dai parchi cittadini", conclude Ruggeri. (com)