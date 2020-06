Grecia: ministro Turismo annuncia riapertura completa collegamenti aerei dal primo luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia aprirà completamente tutti i suoi aeroporti ai voli dall'estero il primo luglio. Lo ha annunciato il ministro del Turismo ellenico Harry Theoharis in una conferenza stampa congiunta con il ministro della Sanità Vassilis Kikilias sulle misure aggiornate della stagione turistica cui hanno partecipato anche il portavoce del governo Stelios Petsas. Fra gli annunci dell'esecutivo di Atene, figurano la riapertura degli scali nazionali per i voli esteri a partire dal primo luglio, con la revoca dei collegamenti dall'Italia, dai Paesi Bassi e dalla Spagna a partire dal 15 giugno. Vengono invece mantenute le restrizioni per gli arrivi di yacht dall'estero, ad eccezione di quelli senza equipaggio che non trasportano passeggeri.-Oltre all'apertura di tutti gli aeroporti ai voli stranieri, ha affermato Theoharis, sette punti di frontiera terrestri si apriranno completamente il primo luglio. "Il nostro piano è completo e abbiamo già effettuato esercitazioni di emergenza", ha affermato il ministro, ripreso dall'agezia di stampa "Ana-Mpa". (Gra)