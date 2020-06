Sardegna: Solinas "volontariato valore aggiunto società sarda"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un confronto costante e costruttivo con il mondo del terzo settore e del volontariato, per studiare insieme priorità e obiettivi delle politiche sociali. Le Istituzioni devono ascoltare il mondo del volontariato e del no profit, che ha fornito un aiuto determinante non solo durante la recente emergenza sanitaria, ma in tutte le situazioni di crisi". Così il presidente della Regione Christian Solinas presenta l'avvio delle procedure per la costituzione del Tavolo di consultazione degli Enti del terzo settore della Sardegna, voluto dalla Giunta. "Uno strumento – sottolinea il Presidente – che vuole concretizzare i valori della partecipazione e del confronto". "Ci attendono decisioni importanti su una grande varietà di temi che riguardano le politiche sociali e riteniamo che sia indispensabile dare voce al territorio per rispondere adeguatamente alle necessità dei cittadini", dichiara l'assessore regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale, Mario Nieddu. (segue) (Rin)