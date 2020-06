Sardegna: Solinas "volontariato valore aggiunto società sarda" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per comporre il Tavolo, la Regione ha avviato una procedura per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse che si chiuderà il 19 giugno e a cui possono partecipare gli enti del terzo settore in forma aggregata. Nello specifico possono rispondere all'avviso solo soggetti a cui aderiscono enti del terzo settore o loro aggregazioni. "L'obiettivo – spiega l'assessore Nieddu – è dare massima rappresentatività a chi, nell'Isola, opera nell'ambito della solidarietà sociale, della cooperazione, dell'associazionismo e del volontariato. Sarà un tavolo flessibile che, di volta in volta, consentirà di ascoltare la voce dei componenti più direttamente coinvolti nelle tematiche da affrontare. Fra i primi argomenti che intendiamo portare all'attenzione del Tavolo c'è l'impiego di 1,2 milioni di euro di risorse nazionali, destinate a progetti che saranno proposti dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale". (segue) (Rin)