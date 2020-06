Sardegna: Solinas "volontariato valore aggiunto società sarda" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avviso è stato pubblicato nel portale istituzionale della Regione dedicato alle politiche sociali, SardegnaeWelfare, dove sono state indicate anche le modalità per l'invio delle manifestazioni di interesse. "L'emergenza sanitaria per il coronavirus ha profondamente inciso anche sul nostro tessuto sociale. Ora più che mai è fondamentale lavorare insieme agli enti e alle associazioni e dare sostegno al Terzo Settore, che svolge una funzione irrinunciabile su tutto il territorio. La promozione di sinergie per il raggiungimento del bene comune è solo il primo passo di un lungo cammino che intendiamo percorrere insieme a chi, tutti i giorni, si spende per le nostre comunità", conclude l'esponente della Giunta. (Rin)