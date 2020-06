Ue: Stati generali, elogi all'Italia ma anche un richiamo alla responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Progettare il rilancio dopo la crisi economica derivata dalla pandemia di coronavirus. Una priorità per l’Italia come per il resto d’Europa, su cui hanno discusso oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e le massime autorità dell’Ue, nel contesto degli Stati generali lanciati dal governo italiano. Quello vissuto dall'Italia e dall'Europa intera è uno shock senza precedenti che esige risposte adeguate, ha spiegato Conte. "Condivido un concetto con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen - ha dichiarato il premier aprendo i lavori - non possiamo permetterci di ritornare allo status quo precedente a questa crisi". E ha aggiunto: "Il nostro Paese sconta tassi di crescita del prodotto interno lordo e della produttività che sono al di sotto della media europea e ha subìto conseguenze negative più intense di altri Paesi europei, le conseguenze della crisi finanziaria del 2009, nonché di quella dei debiti sovrani due anni più tardi". Secondo Conte lo shock prodotto dalla pandemia porterà una forte contrazione del Pil ma di fronte a questo scenario il Governo è già intervenuto stanziando 80 miliardi e fornendo garanzie e moratorie significative per ingenti valori. (segue) (Res)