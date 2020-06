Ue: Stati generali, elogi all'Italia ma anche un richiamo alla responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilancio dell’economia italiana, però, deve inserirsi in un quadro complessivo e deve collegarsi allo sforzo collettivo europeo. “Questa giornata inaugurale è una giornata di confronto intenso nel contesto europeo, nel contesto globale, insieme a rappresentanti delle istituzioni e ospiti che ci consentiranno di recuperare una visione globale e in particolare europea. Le risorse e l’allocazione del Recovery Fund, ora ribattezzato Next Generation Eu, a favore del quale l’Italia ha combattuto con forza e determinazione, giocheranno un ruolo fondamentale per la ripartenza dell’economia europea e per la difesa delle catene del valore, che costituiscono l’ossatura del mercato unico”, ha dichiarato Conte. Intervenendo agli Stati generali, Ursula von der Leyen ha ringraziato il premier italiano "per il paziente lavoro che stai facendo nel riunire il tuo paese. E sono grata per la tua proposta di un 'Piano strategico' di riforme per la ripresa dell'Italia", ha detto. Nonostante questo, il nostro paese deve percorrere la giusta strada, secondo la presidente della Commissione europea, superando i limiti storici e proseguendo nel percorso di riforme. "Sappiamo tutti che l'elevato livello di debito pubblico italiano ti espone agli umori mutevoli dei mercati. Ma con le giuste riforme, l'Italia può trarre il massimo da Next Generation Eu", ha ricordato. "Nel tuo piano, fai riferimento alla necessità di ridurre la burocrazia, di rendere più efficiente il settore pubblico, di garantire che i lavori pubblici siano protetti dalla criminalità organizzata. La capacità e la qualità della pubblica amministrazione italiana saranno essenziali, in modo che le nuove risorse di Next Generation Eu possano essere messe a frutto", ha spiegato von der Leyen. (segue) (Res)