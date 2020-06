Ue: Stati generali, elogi all'Italia ma anche un richiamo alla responsabilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mercato del lavoro presenta sfide. L'occupazione femminile e giovanile è troppo bassa: sappiamo tutti che non è possibile costruire un'economia di successo senza giovani e donne. L'Italia ha accolto con entusiasmo il Green Deal europeo" e "siamo pienamente d'accordo sulla necessità di continuare a investire in un'economia più sostenibile, ma anche sulla digitalizzazione e l'innovazione. In questa doppia transizione, verde e digitale, l'istruzione e le competenze saranno cruciali. I nostri sistemi educativi e la nostra ricerca deve anche adattarsi ai tempi che cambiano. I nostri giovani chiedono di essere meglio preparati sulle questioni più urgenti dei nostri tempi", ha detto. Von der Leyen ha evidenziato anche la "riforma sostanziale del tuo sistema fiscale e un sistema giudiziario più efficace", spiegando che "questo è fondamentale per le aziende italiane di tutte le dimensioni". In questo contesto, però, conta anche quello che nell’ambito Ue. “L'Europa s'è desta”; ha detto von der Leyen. "Il tuo governo ha adottato misure audaci, chiedendo alle persone di rimanere a casa per lunghe settimane e mesi", ha detto rivolta al premier Giuseppe Conte. Questo ha richiesto "coraggio, ma ha funzionato. E hai aperto la strada ad altri Stati membri. Hai anche adottato misure audaci per garantire posti di lavoro, proteggere le aziende e limitare i danni all'economia italiana. E dopo la profonda caduta degli ultimi mesi, l'attività economica sta gradualmente riprendendo" ha detto. "Tuttavia capiamo tutti che la ripresa sarà una sfida generazionale, non solo per l'Italia ma per l'Europa nel suo insieme. Oggi posso dire: lo spirito dei nostri fondatori è tornato. L'Europa è tornata. L'Europa s'è desta", ha aggiunto. "Oggi sappiamo che possiamo sconfiggere questa crisi solo se lo facciamo insieme. La solidarietà non è solo la scelta più etica. È l'unico modo efficace per affrontare una crisi di questa portata. Questa è l'idea centrale alla base di Next Generation EU, il nostro nuovo piano di ripresa che si collocherà in cima a un rinnovato bilancio a lungo termine dell'Ue. Questo è il momento dell'Europa. È il momento di unire le forze e reagire alla caduta della pandemia nei nostri Stati membri. È il momento di affrontare le divergenze e le disparità tra le diverse parti d'Europa, senza lasciare indietro nessun paese e nessuna regione", ha spiegato von der Leyen. (segue) (Res)