Ue: Stati generali, elogi all'Italia ma anche un richiamo alla responsabilità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma per la ripresa economica Next Generation Eu, rappresenta dunque un'opportunità unica per l'Italia. "Next Generation Eu è un'alleanza tra generazioni. Noi, l'Ue, stiamo per la prima volta prendendo in prestito denaro dai nostri figli. Quindi il nostro investimento oggi deve offrire qualcosa ai nostri figli. Non dovremo, come a volte fanno i nostri Stati membri, prendere in prestito dai nostri figli solo per spendere di più oggi. Oggi investiamo per la prossima generazione europea", ha detto. Le priorità per von der Leyen sono un'Europa più competitiva, equa e sostenibile, più verde e più digitale. "Ciò significa sbloccare enormi risorse pubbliche e private per investire in tecnologie digitali, infrastrutture e innovazione. Significa anche che nessuno deve essere lasciato indietro. Solidarietà, coesione e convergenza sono fondamentali per avere successo", ha aggiunto von der Leyen. "E mentre investiamo per modellare l'economia del futuro, dobbiamo anche lavorare su riforme ambiziose, per garantire che i nostri investimenti soddisfino i bisogni e le aspettative dei cittadini. Le riforme porteranno al recupero. E le riforme hanno bisogno della tua leadership e proprietà", ha spiegato. "Credo che Next Generation Eu sia un'opportunità unica per l'Italia. Le proposte della Commissione, in particolare lo strumento per la ripresa e la resilienza, prevedono un sostegno senza precedenti per i nostri Stati membri, compresa l'Italia. Next Generation Eu può affrontare le sfide di vecchia data che incidono sull'economia italiana. E aprirà la strada a una ripresa economica duratura. Ora tocca a te farlo accadere", ha sottolineato von der Leyen. (segue) (Res)