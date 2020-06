Ue: Stati generali, elogi all'Italia ma anche un richiamo alla responsabilità (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha a sua volta messo in evidenza come “il primo e più importante interesse nazionale è quello della coesione europea”. Senza l'Italia, non si potrà compiere un salto di qualità nella famiglia europea, “e da questo ne deriva una grande responsabilità. Non meno grande delle opportunità che vengono offerte a tutti i nostri paesi", ha detto riferendosi al cambiamento dell'approccio europeo davanti alla crisi, passando dall'austerità a "una svolta" in politica. "La grande lezione del Covid ci dice che non c'è politica, non c'è sovranità, non c'è neppure identità nazionale senza l'orizzonte europeo. Le attuali difficoltà possono essere affrontate e superate solo con politiche comuni.", ha aggiunto. "È chiaro a tutti ormai che nessuno può farcela da solo e che il primo e più importante interesse nazionale è quello della coesione europea, della sua unità e solidarietà. Il Parlamento europeo ha subito chiesto all'Unione una risposta ambiziosa e all'altezza della sfida e ringrazio la presidente von der Leyen e il commissario Gentiloni per aver ascoltato il Parlamento", ha aggiunto Sassoli. A livello europeo dovrà aumentare la capacità di spesa per i fondi per la ripresa che arriveranno, ma il settore pubblico dovrà essere l'attore protagonista della ricostruzione. Sassoli ha ricordato che "in questi mesi difficili", il Parlamento europeo ha continuato ad esercitare la propria funzione, "con modalità diverse", e che, in qualità di co-legislatore, autorità di bilancio e organo di indirizzo politico, non intende rinunciare alle proprie prerogative. "Anche in questa fase di negoziati non faremo sconti. Per noi la proposta della Commissione è la base minima di compromesso e non accetteremo nessun passo indietro. E su questo sappiamo di poter contare sull'impegno del governo italiano", ha detto. "La proposta del Recovery fund modifica radicalmente le dinamiche fra governi nazionali e Bruxelles. Se prima era la Commissione ad indicare ai governi come utilizzare i fondi, oggi i termini del meccanismo si sono invertiti. Saranno i governi ad indicare le riforme che intendono promuovere. Si tratta di un cambiamento profondo che dimostra come l'Unione abbia saputo trarre lezioni dagli errori del passato", ha spiegato. (segue) (Res)