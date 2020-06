Ue: Stati generali, elogi all'Italia ma anche un richiamo alla responsabilità (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, la crisi del coronavirus ha messo in chiaro la scelta europeista del governo italiano. "Penso che questa crisi ha messo in chiaro l'importanza della scelta europeista del governo italiano, una scelta che ha definito l'identità dell'attuale governo italiano e ha messo in chiaro il velleitarismo di sostenitori di soluzioni fatte in casa, nazionalistiche, protezionistiche in giro per il mondo. L'Europa è tornata protagonista, l'Italia è tornata al centro del progetto europeo e insieme possiamo costruire un nuovo capitolo di storia", ha detto Gentiloni. Il commissario ha poi sottolineato come l'Italia e gli italiani dovrebbero essere orgogliosi di quanto hanno fatto durante i mesi di quarantena perché hanno dato un buon esempio agli altri paesi. "Noi che raramente rivendichiamo come paese le cose positive che siamo in grado di fare, credo che in questo caso dobbiamo essere orgogliosi del fatto che, pur essendo stati colpiti per primi e più di altri paesi, abbiamo in fondo dato un buon esempio, con tutte le tragedie e i limiti che ci sono stati. Ora è il tempo di contrastare le crisi e disegnare la rinascita", ha aggiunto il commissario Ue. "Credo sia molto importante e positivo che il governo italiano abbia deciso di avviare questa discussione sul disegno del futuro da una riflessione europea", ha proseguito poi Gentiloni. "L'Europa ha deciso, e al contrario che in altre occasioni mi sembra che abbia deciso rapidamente e con decisioni ambiziose, lungimiranti", ha aggiunto. "Il Next Generation Eu è importante per le sue dimensioni, 750 miliardi di euro vuol dire 5 volte il bilancio annuale dell'Ue, e per la sua qualità comunitaria", ha sottolineato. "Perché dopo anni di prevalenza di un'ottica intergovernativa, c'è stata una iniziativa che è fino in fondo comunitaria. Quindi, ci sono tutte le ragioni per sostenerla e per portarla a compimento e io sono certo che l'Italia, come ha fatto in questi mesi, contribuirà a questa causa comune, e darà un contributo importante a risolvere con un accordo la discussione che è in atto", ha concluso il commissario Ue. (segue) (Res)