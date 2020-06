Ue: Stati generali, elogi all'Italia ma anche un richiamo alla responsabilità (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro richiamo alla responsabilità, infine, quello giunto dalla presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, che ha ricordato come il fondo per la ripresa europea raggiungerà il suo pieno potenziale solo se i paesi porteranno avanti le riforme necessarie. "La proposta del fondo di risanamento della Commissione è chiaramente un elemento chiave per raggiungere questo obiettivo. Ma non ci si può aspettare che il livello europeo ci riesca da solo. Fondamentalmente, il fondo di recupero raggiungerà il suo pieno potenziale solo se sarà saldamente radicato nelle riforme strutturali concepite e attuate a livello nazionale", ha detto, spiegando che si avrà un risultato maggiore "per ogni euro speso se i paesi conducono le riforme strutturali di cui hanno bisogno allo stesso tempo". Lagarde ha spiegato che, secondo la ricerca della Bce, "nel caso di uno shock comune che colpisce tutti i paesi dell'area dell'euro, del tipo che abbiamo appena visto, quelli con strutture economiche meno efficienti possono in media soffrire fino al doppio della perdita di produzione di un paese che è alla frontiera dei parametri istituzionali". La presidente ha aggiunto che "le raccomandazioni specifiche per paese identificano ulteriori riforme utili. Nel caso dell'Italia, capisco che queste raccomandazioni richiedono, tra l'altro, investimenti in infrastrutture digitali per l'istruzione e la formazione, la promozione della produzione di energia rinnovabile, lo sviluppo di modelli di e-business e la modernizzazione della pubblica amministrazione. Tali riforme sono indispensabili per capitalizzare questo momento. Pertanto, in quanto responsabili delle politiche, vi incoraggio a non lasciare che la crisi vada sprecata. La mia istituzione, la Bce, farà la sua parte nel suo mandato. Ma spetta a voi dimostrare ai cittadini che le nostre società emergeranno da questa trasformazione più forte e più verde. Se avremo successo collettivamente, l'incertezza inizierà a trasformarsi in fiducia e quindi potrà iniziare una vera ripresa", ha concluso Lagarde. (Res)